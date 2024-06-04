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Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Düğün, kına, nikah ve sünnet törenlerinin yanı sıra birçok sosyal faaliyete ev sahipliği yapan Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri yenilendi.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, gazetecilere, tesisin iç ve dış cephesinde bakım ve tadilat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların Bartın halkına hayırlı olmasını dileyen Yalçınkaya, tesislerin daha konforlu ve çağdaş bir hizmet sunacağını ifade etti.