Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde Bakım ve Onarım Çalışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde Bakım ve Onarım Çalışması Gerçekleştirildi

Bartın Belediye Sosyal Tesisleri\'nde Bakım ve Onarım Çalışması Gerçekleştirildi

Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri, düğün, kına, nikah ve sünnet törenleri gibi birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tesisin iç ve dış cephesinde gerçekleştirilen bakım ve tadilat çalışmaları tamamlanmıştır. Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, çalışmaların Bartın halkına hayırlı olmasını dileyerek, tesislerin daha konforlu ve çağdaş bir hizmet sunacağını belirtmiştir.

04.06.2024 16:47
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Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Düğün, kına, nikah ve sünnet törenlerinin yanı sıra birçok sosyal faaliyete ev sahipliği yapan Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri yenilendi.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, gazetecilere, tesisin iç ve dış cephesinde bakım ve tadilat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların Bartın halkına hayırlı olmasını dileyen Yalçınkaya, tesislerin daha konforlu ve çağdaş bir hizmet sunacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde Bakım ve Onarım Çalışması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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