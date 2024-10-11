(BARTIN) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz açıklarında, Bartın'ın Amasra ilçesine 119 km uzaklıkta 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz açıklarında, saat 10.16'da Amasra ilçesine 119 km uzaklıkta 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının 9,33 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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