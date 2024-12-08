Bartın'da Ayı Yavrusu Araç Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın'da Ayı Yavrusu Araç Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Bartın'da yola inen ayı yavrusu bir aracın çarpması sonucu öldü, doğa koruma ekipleri gömme yaptı.

08.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da kara yoluna inen ayı yavrusu bir aracın çarpması sonucu öldü.

Amasra ilçesi Ahatlar mevkisinde yol kenarında hareketsiz ayı gören sürücü, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Ekiplerin yaptığı incelemede dişi olduğu anlaşılan ayı yavrusunun yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veteriner hekimi Tolga Kandıralı, gazetecilere, henüz kış uykusuna yatmayan ayı yavrusunun araç çarpması nedeniyle iç kanama sonucu öldüğünü belirterek, "Bir yaşındaki dişi bozayı annesiyle kaza geçirmiş. Annesi ufak bir yarayla ormana kaçmış. Yavru ayıyı aldık, ormanlık alanda gömme işlemini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3-sayfa, Amasra, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Ayı Yavrusu Araç Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
11:07 Adana’da kadın güvenliği silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı Adana'da kadın güvenliği silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 13:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Ayı Yavrusu Araç Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.