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Bartın'da Sis Nedeniyle Ulaşım Yavaşladı - Son Dakika
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Bartın'da Sis Nedeniyle Ulaşım Yavaşladı

Bartın'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı. Sis nedeniyle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Bartın\'da Sis Nedeniyle Ulaşım Yavaşladı
30.01.2024 - 10:04,
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BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı.

Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Kaynak: DHA
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