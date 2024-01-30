Bartın\'da Sis Nedeniyle Ulaşım Yavaşladı

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Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı.

Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.