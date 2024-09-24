Bartın'da Taşkın Riskleri İçin Toplantı - Son Dakika
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Bartın'da Taşkın Riskleri İçin Toplantı

Bartın\'da Taşkın Riskleri İçin Toplantı

Bartın Üniversitesi'nde yapılan toplantıda taşkın risklerini azaltma projeleri görüşüldü.

24.09.2024 16:50
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Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ), "Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" (BİRUS) projesi kapsamında planlama toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Bartın Çayı Havzası'nda sel ve taşkını önleme amacıyla planlanan çalışmalara yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

BİRUS proje ekibi, Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesi ile paydaş kurumlardan yetkililerinin yer aldığı toplantıda, Bartın Çayı Havzası'nın yağış rejimlerindeki değişimlere olan uyumunun güçlendirilmesine yönelik yapısal ve yapısal olmayan doğal çözüm önerilerinin olası etkileri de değerlendirildi.

Toplantıda, iklim değişikliğine uyum stratejileri oluşturmak için yağmur suyu hasadı ve yeşil çatı uygulamalarının yapılacağı proje hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü, 10. Bölge Müdürlüğü, Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Bartın 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 233. Şube Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ile Bartın Meteoroloji Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

Ulus'ta doğal gaz temel atma töreni yapıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, doğal gaz depolama tesisi ile yer altı hattının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Üniversite Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Fırat Kadiroğlu, doğal gaz yatırımının ilçe için önemli olduğunu belirterek, "Yaklaşık 120 bin hemşehrimiz İstanbul'da ikamet ediyor. Bu yatırımla beraber hemşehrilerimiz Ulus'a geri dönerek, yatırımlarını artıracaklar. Doğal gazımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hikmet Çalık ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Enerji, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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