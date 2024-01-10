 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın-Karabük Yolunda Yamaçtan Düşen Taşlar Otomobile Hasar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın-Karabük Yolunda Yamaçtan Düşen Taşlar Otomobile Hasar Verdi

Bartın-Karabük yolunda, Yenihan mevkiinde bulunan Celalihan viyadüğünde yamaçtan kopan taş parçaları bir otomobile hasar verdi. Otomobil sahibi durumu polise bildirdi ve polis ekipleri yola düşen taşları temizledi. Olayda otomobildekiler yara almadı.

10.01.2024 - 17:26,
Abone Ol

BARTIN- Karabük yolunda yamaçtan düşen taşlar bir otomobilde hasara yol açtı. Hasarla ilgili tutanak tutulurken, yola düşen taşları polis ekipleri temizledi.

Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkiinde Celalihan viyadüğünde yamaçtan kopan taş parçaları yola düştü. Taşlar, Karabük istikametinden Bartın'a giden bir otomobilin bagajına hasar verdi. Otomobildekiler, olayda yara almadı. Otomobil sahibi durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen trafik polisleri kaza raporu tuttu. Polisler, yola savrulan taşları temizledi.(DHA)

Bartın-Karabük Yolunda Yamaçtan Düşen Taşlar Otomobile Hasar Verdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karabük, Güvenlik, Trafik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın-Karabük Yolunda Yamaçtan Düşen Taşlar Otomobile Hasar Verdi - Son Dakika


18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30
Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı

Son Dakika
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:11 Almanya'da AfD ve aşırı sağcı politikacılar, yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 18:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın-Karabük Yolunda Yamaçtan Düşen Taşlar Otomobile Hasar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement