Bartın Karainler\'de define kazısı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Bartın Karainler'de define kazısı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Karainler köyünde define arandığı ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi. Kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalanıp gözaltına alındı, kazı ve teknik ekipmanlara el konuldu.
Bartın'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karainler köyünde define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Ekiplerce, çeşitli kazı, tespit ve teknik ekipmanlar ile diğer kazı malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA
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