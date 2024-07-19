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Bartın Valisi Kozcağız'da İncelemelerde Bulundu

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kozcağız beldesinde ziyaret ve incelmelerde bulundu. Arslan, Kozcağız Bölge Muhtarları Derneği'nde dernek üyesi muhtarlarla bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Arslan, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Arslan'a, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Uğur Karakaya eşlik etti. Diğer bir haberde ise Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Tosun'un yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Proje kapsamında Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir danışman olarak görev alacakken, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak ise araştırmacı olarak katkı sunacak. Proje 24 ay sürecek ve BARÜ Eğitim Fakültesi'nden diğer araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri de çalışmalara destek olacak.

19.07.2024 16:31
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kozcağız beldesinde ziyaret ve incelmelerde bulundu.

Kozcağız Bölge Muhtarları Derneğinde dernek üyesi muhtarlarla bir araya gelen Arslan, başkan Ferdi Akyer'den derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Vali Arslan, esnafa hayırlı işler diledi.

Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Arslan, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Arslan'a, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Uğur Karakaya eşlik etti.

BARÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Tosun'un yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, " Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğine Atama Sürecinin İyileştirilmesi: Kritik Bilişsel Olmayan Öğretmen Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi" başlıklı projeye, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir danışman olarak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak ise araştırmacı olarak katkı sunacak.

24 ay devam edecek projede, ayrıca BARÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Özge Gün ile Dr. Öğretim Üyesi Esra Sözer Boz araştırmacı, 3 lisansüstü öğrencisi de bursiyer olarak çalışmalarıyla destek olacak.

Kaynak: AA

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