Güncel

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Bartın ve Düzce İdare Mahkemeleri kuruldu.

Adalet Bakanlığı'nın idare mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Bartın İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın ili olarak belirlenmesine; Düzce İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce ili olaraka belirlenmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun; Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan revize kararı da yayımlandı.