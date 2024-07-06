Bartın ve Düzce İdare Mahkemeleri Kuruldu - Son Dakika
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Bartın ve Düzce İdare Mahkemeleri Kuruldu

Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Bartın ve Düzce İdare Mahkemeleri kuruldu. Bartın İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Bartın ili olarak belirlenirken, Düzce İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Düzce ili olarak belirlendi. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin perakende satış tarifelerine yönelik revize kararı da yayımlandı.

06.07.2024 00:54
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(ANKARA) - Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Bartın ve Düzce İdare Mahkemeleri kuruldu.

Adalet Bakanlığı'nın idare mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Bartın İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın ili olarak belirlenmesine; Düzce İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce ili olaraka belirlenmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun; Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan revize kararı da yayımlandı.

Kaynak: ANKA

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