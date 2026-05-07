Başakşehir'de Bilim Şenliği Coşkusu

07.05.2026 16:10
Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bilim Şenliği, öğrencilere doğa ve bilimi deneyimleme fırsatı sundu.

Başakşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Bilim Şenliği'nde, öğrenciler doğa ve bilimi birlikte deneyimledi.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenliğin açılışına, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile öğrenciler katıldı.

Şenlik kapsamında, farklı yaş gruplarına yönelik kurulan interaktif ve uygulamalı atölyelerde katılımcılar geri dönüşüm süreçlerini deneyimleme, yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıma ve çevre bilinci kazanma fırsatı buldu.

"Millet Bahçesinde Bilim" temasıyla düzenlenen şenlik, katılımcılara doğa ile bilimi bir arada deneyimleme imkanı sunuyor.

Geri dönüşüm, sürdürülebilir enerji ve doğa bilimleri başta olmak üzere birçok alanda farkındalık oluşturulması hedeflenen şenlik, 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Şenliğe, yaklaşık 6 bin kişinin katılması öngörülüyor.

"200 bin gencimize aynı zamanda teknoloji eğitimleri verdik"

Bilim Şenliği'ne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Burada isteğimiz, dileğimiz, çocuklarımızın aynı zamanda hayal kurmayı öğrenmeleri. Bu sayede inşallah çocuklarımızın, gençlerimizin içinden yeni Selçuk Bayraktarlar çıkacak ve bizim gururumuz olacaklar." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin 15 yıl önce Living Lab olarak kurulduğunu anlatan Kartoğlu, şunları kaydetti:

"200 bin gencimize aynı zamanda teknoloji eğitimleri verdik. 81 şehirde, 25 ülkede eğitim çalışmaları yaptık ve bu alan gitgide büyüyor. Biz aynı zamanda teknolojik eğitim çalışmalarıyla çocuklarımıza fırsatlar sunuyoruz. Bilim Şenliği'nde tanımış ve deneyimlemiş oldukları tüm imkanları Living Lab'de onlara yine sunmuş olacağız ve bu süreç devam etmiş olacak."

Avrupa Birliği tarafından her yıl düzenlenen inovasyon başkenti yarışmasında Başakşehir Belediyesi'nin iki yıl üst üste finale kaldığını belirten Kartoğlu, hedeflerinin birincilik olduğunu dile getirdi.

Kartoğlu, çocuklara ve gençlere fırsatlar vererek yeni projeler geliştirmelerinin önünü açmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
