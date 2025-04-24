Başakşehir'de deprem nedeniyle geceyi geçirdikleri spor parkında 2 grubun kavga etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası geceyi geçirmek için Şahintepe Spor Parkı'ndaki halı sahaya gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Başka kişilerin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, taraflar arasında arbede yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavga sırasında yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, polis gruptakileri olay yerinden uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan M.H.E'nin 5, A.E'nin 9, Y.A'nın 5 ve D.A'nın da 2 suç kaydı olduğu belirlendi.
Kavganın bir çocuğun alanda top oynaması nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Öte yandan kavga, spor parkının güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı - Son Dakika
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