Başakşehir'de Feci Kaza: 10 Yaralı

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BAŞAKŞEHİR'de, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen taksi kavşakta seyir halindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası taksi ile otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halinde olan M.G.'nin kullandığı 34 TAJ 48 plakalı taksi, kırmızı ışıkta durmayınca Atatürk Bulvarı'ndan gelen M.A.'nın kullandığı 34 LN 0226 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada taksideki 7 kişi, otomobildeki 3 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Takside sıkışan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise yolda geniş güvenlik önlemi alarak gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi.

İTFAİYENİN KURTARDIĞI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Takside sıkışan yaralılar itfaiyenin çalışması sonucunda çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan taksi ve otomobili, yangın çıkma ihtimaline karşı kontrol ederek tedbir aldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis, trafiğe kapatılan caddeyi tekrar araç geçişine açtı.

Öte yandan kazanın hemen ardından yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise takside bulunan yaralılara itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer alıyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.