Başakşehir'de Taksi Kavgası

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Başakşehir'de taksi şoförü ile yolcu arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi 17. Bölge'de dün akşam saatlerinde bir taksi şoförü ile yolcusu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, araçtan inen taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Taksi şoförü ile yolcunun kavga ettiği anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kavga edenlerden birinin çevredekilerden yardım isteyerek, "Polis çağırın, yardım edin" diye bağırması yer alıyor.