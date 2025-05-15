Basel'de Eurovision Protestosu - Son Dakika
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Basel'de Eurovision Protestosu

Basel\'de Eurovision Protestosu

Eurovision'da İsrail'in katılımını protesto eden aktivistler, güvenlik nedeniyle alanı terk etti.

15.05.2025 20:55
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İsviçre'nin Basel kentinde 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması alanına Filistin bayraklarıyla gelen ve İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto eden aktivistler, güvenlik güçlerinin uyarısının ardından alandan ayrılmak zorunda kaldı.

Hafta sonu resmi olarak başlayan 2025 Eurovision Şarkı Yarışması, bu akşam yapılacak ikinci yarı final ile devam ediyor.

Basel'de yarışmanın yapıldığı alan Filistin bayrağıyla gelen şehir sakini aktivistler, alandan ayrılmadan önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Marta, "(Eurovision Şarkı Yarışmasında) Soykırımcı bir devlete sahne verilmesini desteklemiyorum. Özellikle hiçbir yerde desteklemiyorum, benim şehrimde ise asla. Biz ev sahipliği yapıyoruz ancak buna tolerans göstermeyeceğim. Şehrimde soykırımcı bir ülkenin olmasını istemiyorum. İsrail'in, Filistinlileri katlederken Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını istemiyorum. Onları burada sahnede görmek istemiyorum." dedi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşımaları nedeniyle polisle girdikleri diyaloğu da aktaran Marta, "Sadece Filistin bayrağıyla orada duruyordum. Hiçbir şekilde bağırmıyordum. Hemen buradan ayrılmazsam veya Filistin bayraklarını kaldırmazsam 5 gün boyunca bu alana girmemi engelleyeceklerini, stadyumun önünde veya çevresinde Filistin bayrağına izin verilmeyeceğini söylediler." dedi.

"İsrail'in propagandalarını yayabileceği bir alan kalmayacak"

Otto isimli aktivist ise "Aktif bir soykırım yapan, 50 binden fazla insanı öldüren, 100 binden fazla insanı yaralayan bir televizyon kanalına ve hükümete propaganda yapılmasına izin vermek korkunç bir suç. ( Gazze'de) 2 milyondan fazla insan yerinden edildi ve burada bu soykırım için propaganda yapmak kabul edilemez. Sadece bu şehirde değil, hiçbir yerde değil hiçbir zaman kabul edilemez. Bunu durduracağız." dedi.

Filistin özgürleşene kadar burada olacaklarının altını çizen Otto, "İsrail'in propagandalarını yayabileceği bir alan kalmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz. Devam edeceğiz ve Filistin özgür olacak." diye konuştu.

Filistin destekçisi ve İsrail karşıtı aktivistler Marta ve Otto, daha sonra alandan ayrılmak zorunda kaldı.

Basel'de, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

İsrail'in Eurovision'a katılması tepki çekiyor

Basel kentinde 13-17 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, bu akşam "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için yarışacak.

Yarışmanın organizatörü olan EBU, Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle 2022 yılından bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oluyor.

Yarışmanın düzenlendiği Basel kenti, İsrail'in katılımını hedef alan Filistin yanlısı protestolara sahne oluyor.

İsrail'in katılımı nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalini salonda izleyenler, Filistin bayrakları açarak Gazze halkıyla dayanışma mesajı vermişti.

Açılış törenine İsrail karşıtı protestolar damga vurmuştu

Basel Belediye Binası önünde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurmuştu.

Açılış töreniyle Eurovision haftası resmen başlarken, 37 ülke delegasyonuna hitaben "hoş geldiniz" konuşması yapılmıştı.

Katılımcılar, selamlamanın ardından buradan klasik tramvaylara bindirilerek törenin devamı için "Eurovision köyüne" geçmişti.

Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini almıştı.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan ve İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep eden göstericiler, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı sloganlar attı.

Göstericilerden biri, Filistin bayrağıyla yarışmaya İsrail adına katılan delegasyonunun içerisinde bulunduğu trenin önünde oturarak tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsviçre, Güncel, İsrail, Müzik, Medya, Dünya, basel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basel'de Eurovision Protestosu - Son Dakika

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