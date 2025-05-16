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Basel'de İsrail'e Eurovision Protestosu

Basel\'de İsrail\'e Eurovision Protestosu

Basel'de aktivistler, İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı eylemler düzenliyor.

16.05.2025 11:13
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Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapan Basel'de yaşayan Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'in yarışmaya katılmasını eleştirerek men edilmesi gerektiğini savunuyor.

İsviçre'nin en büyük üçüncü şehri olan Basel sakini aktivistler, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına karşı eylemlerine devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Macro isimli eylemci, Basel'de Avrupa ve dünyanın dört bir tarafından gelen heyetleri ağırladıklarını belirterek, yarışmaya katılanlardan bir (İsrail) ülkenin soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gazze'de aç insanların olduğunun altını çizen Macro, "İsrail, uzun zaman önce işgal ettikleri topraklarda etnik temizlik yapıyor, sivilleri katlediyor ve ben bunu kabul edilemez buluyorum. İsrail bu yarışmanın dışında kalmalıydı. Çünkü katılımı, yaptıklarını normalleştirmek gibi. Bu onlara 'Evet, sorun değil, yaptıklarınız umurumuzda değil' mesajı veriyor." dedi.

Macro, İsrail'in tavrı nedeniyle yaşananların kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu, suçlu bir politikacı tarafından yönetilen topraklarda suç teşkil eden bir politika." diye konuştu.

Berta isimli protestocu, "Gazze'deki soykırımı protesto etmek için buradayım. İsrail, Filistin'de işlenen suçların sonucunun bir parçası ve pek çok diğer konu nedeniyle katılmamalıydı. İsraillilerin yaptığı eylemlerin bir sonucu olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara karşı kayıtsız kalınmaması gerektiğinin altını çizen Berta, "Kamuoyunda itibarı olan insanların Filistinliler adına konuşabilmesinden mutluyum." dedi.

"Hastaneleri ve okulları bombalayan bir ülkenin rekabet etmesine izin veremezsiniz"

Peter Kay isimli eylemci ise İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasıyla büyük bir tutarsızlığın yaşandığını kaydetti.

Kay, "Eurovision, birlik ve barış festivalidir. 18 ay boyunca kadınları ve çocukları topluca katleden, hastaneleri ve okulları bombalayan bir ülkenin burada yarışmasına izin verilmemelidir. Ben bu şehrin bir vatandaşıyım, burada yaşıyorum ve buna itiraz ediyorum. Filistin'deki insanlarla dayanışmamı göstermek istiyorum." mesajını verdi.

"İsrail bu yarışmaya katılamaz, katılmaması gerekiyordu"

Türk protestocu Selma Yılmaz Akdoğan da zulmün karşısında durmak için bu eyleme katıldığını ifade etti.

Akdoğan, "Benim düşünceme göre İsrail bu yarışmaya katılamaz, katılmaması gerekiyordu. Şu anda Gazze'de bir katliam oluyor. Bu, dünyanın gözü önünde oluyor, herkes izliyor. İsrail sanki elini kolunu sallaya sallaya gelirmişçesine buraya katılıyor." diye konuştu.

Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle eleştirilerin odağında

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in Eurovision'dan çıkarılması yönündeki çağrılara rağmen İsrailli şarkıcı Raphael, 17 Mayıs'ta düzenlenecek büyük finalde yarışacak.

Yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ukrayna'da başlayan savaş gerekçesiyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oluyor.

Yarışmanın düzenlendiği Basel kenti, İsrail'in katılımına karşı çıkan Filistin destekçilerinin protestolarına tanıklık ediyor.

Eurovision Şarkı Yarışması alanına Filistin bayraklarıyla gelen ve İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto eden aktivistler, güvenlik güçlerinin uyarısının ardından alandan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra yarışmanın yapıldığı alanda toplanan bir grup aktivist, İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto ederek Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Aktivistler, ellerinde İsrail bayraklarıyla kendilerini tahrik etmek isteyenlere tepki göstererek, "Filistin'e özgürlük", "soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar atmıştı.

?Açılış töreni ve ilk yarı finaline İsrail karşıtı protestolar damga vurmuştu

Basel Belediye Binası önünde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurmuştu.

Açılış töreniyle Eurovision haftası resmen başlarken, 37 ülke delegasyonuna hitaben "Hoş geldiniz" konuşması yapılmıştı.

Katılımcılar, selamlamanın ardından buradan klasik tramvaylara bindirilerek törenin devamı için "Eurovision köyüne" geçmişti.

Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Kültür, Müzik, Dünya, Gazze, basel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basel'de İsrail'e Eurovision Protestosu - Son Dakika

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