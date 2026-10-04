Başevirgen 200 liranın motorin alımının 17 yılda 2,1 litreye indiğini söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 200 liralık banknotların 17 yıl önce tedavüle çıktığını belirterek, "En büyük banknotumuz hala 200 lira ama vatandaşın elindeki paranın alım gücü, iktidarın beceriksiz ekonomi yönetimiyle yok edildi. 2009'da 83 litre mazot alan para bugün 2 litre mazot alıyor. 12,4 kilo dana eti alan para bugün 200 gram et alıyor. 45 kilo tavuk alan para bugün 1,6 kilo tavuk alıyor" dedi.

Başevirgen, ekonomideki kötü tabloya 200 liranın alım gücü üzerinden dikkati çekti. Başevirgen, Türkiye'nin halen en büyük banknotu 200 liranın yürürlüğe girdiği 2009 yılından bu yana geçen 17 yılda kaybettiği değeri, temel gıda ürünleri ve mazot üzerinden anlattı.

"MOTORİN KARŞISINDAKİ ALIM GÜCÜ 17 YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 97,4 ERİDİ"

Başevirgen, 200 liralık banknotun 1 Ocak 2009'da tedavüle çıktığında motorinin litre fiyatının yaklaşık 2,42 lira seviyesinde olduğunu hatırlatarak, "Bir vatandaş cebindeki tek 200 liralık banknotla yaklaşık 82,6 litre motorin alabiliyordu. Bugün motorinin litre fiyatının Ankara'da yaklaşık 94,6 liraya ulaşmasıyla aynı 200 lira ancak 2,1 litre motorine yetiyor. Başka bir ifadeyle, 200 liranın motorin karşısındaki alım gücü 17 yılda yaklaşık yüzde 97,4 eridi" dedi.

"12 KİLO ET ALINAN PARAYLA ŞİMDİ 200 GRAM ET ALINAMIYOR"

Başevirgen, alım gücündeki erimenin yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmadığını da belirterek "TÜİK verilerine göre Ocak 2009'da dana etinin ortalama kilogram fiyatı 16,07 lira seviyesindeydi. O gün 200 lirası olan vatandaş yaklaşık 12,4 kilogram dana eti alabiliyordu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos 2026 sonunda altı ilden derlediği market verilerinde dana etinin kilogram fiyatı ortalama 984,78 liraya ulaştı. Buna göre bugün 200 lira ile 1 kilogram et bir yana, yaklaşık 200 gram dana eti alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

"45 KİLO TAVUKTAN 1,6 KİLO TAVUĞA"

Temel gıda ürünleri arasında yer alan tavuk ve yumurta fiyatlarına da değinen Başevirgen, "2009 yılında tavuk etinin ortalama kilogram fiyatı 4,43 lira seviyesindeydi. 200 lira ile yaklaşık 45 kilogram tavuk eti alınabiliyordu. TZOB'un Ağustos 2026 verilerinde tavuk etinin ortalama market fiyatı 122,35 liraya yükseldi. Aynı 200 lira bugün yaklaşık 1,6 kilogram tavuk eti alabiliyor. Vatandaşın en temel ve görece ucuz protein kaynaklarından biri olan yumurtada da tablo değişmedi. 2009 yılında bir yumurtanın tüketici fiyatı ortalama 23 kuruş seviyesindeydi. O günün 200 lirasıyla yaklaşık 870 adet yumurta alınabiliyordu, bugün 200 lirayla sadece 30 adet yumurta alınabiliyor" diye konuştu.

"2009'DA 151 LİTRE SÜT ALINABİLİYORDU"

Başevirgen, sütte de kötü gidişatın diğer temel gıda ürünlerinden farklı olmadığını söyleyerek, "Temel gıda ürünlerindeki değişim de 200 liranın yaşadığı değer kaybını, ekonomideki kötü gidişatı ortaya koyuyor. 2009 yılı ocak ayında pastörize sütün litre fiyatı yaklaşık 1,32 lira seviyesindeydi. Buna göre tek bir 200 liralık banknotla yaklaşık 151,5 litre süt alınabiliyordu. Eylül 2026 güncel ortalama fiyatlarına göre bir litre sütün yaklaşık 60 lira seviyesine kadar çıkmasıyla 200 liranın alım gücü yaklaşık 3 litre süte kadar geriledi" dedi.