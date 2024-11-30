Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, inşaat malzemesi hırsızlığına ilişkin çalışma yürüttü.
İnceleme ve araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.B. (50), çalınan malzemelerle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Başiskele'de Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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