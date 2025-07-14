Van'ın Başkale ilçesinde 70 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.
Bu kapsamda yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 6 Temmuz'da ilçedeki hudut bölgesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 70 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Başkale'de 70 kg Uyuşturucu Ele Ge geçirildi - Son Dakika
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