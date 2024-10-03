Başkan Akın İvrindi'de Halkla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Akın İvrindi'de Halkla Bir Araya Geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Günü Buluşmaları kapsamında İvrindililerle bir araya gelerek bölgeye yatırımların süreceğini açıkladı. Akın, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeleri ve temizlik çalışmalarını da duyurdu.

03.10.2024 13:34
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Günü Buluşmaları kapsamında İvrindililerle bir araya geldi. Vatandaşların dilek ve temennilerini dinleyen Akın, ilçe sakinlerine bölgeye her türlü yatırımın yapılacağının sözünü verdi.

Başkan Akın, Halk Günü Buluşmaları'na kaldığı yerden devam ediyor. Son durağı İvrindi olan Başkan Akın'a programında, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, CHP İvrindi İlçe Başkanı Volkan Gezer, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, BTT Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.  Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Akın'ı İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta da makamında ağırladı.

Programda söz alan Akın, şunları kaydetti:

"Bizim belediyeciliğimizde ayrımcılık, particilik yok"

"İvrindi'ye en yakın Ahmet Akın. Bizim belediyeciliğimizde ayrımcılık yok, particilik yok sadece vatandaşımız var. Onun altını çizmek istiyorum. Tek amacım var Balıkesir hak ettiği hizmeti alsın ve Türkiye'de örnek gösterilen, parlayan yıldız Balıkesir olsun, 20 ilçesiyle. 'On Numara Yakın Kart' hazır. 10 Ekim'de yani '10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nde tanıtımını yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerinden başlamak üzere içine yüklemelerimizi yapıp Yakın Kart'ı Balıkesir'imizde kullandırmaya başlıyoruz. Eğitim ve öğretim dönemimiz başladı ama okullarda çocuklarımızın sağlığını tehdit eden bir temizlik sorunu var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Okul Temizlik ekibimizi hazırladık. Bir ay önce hazırladık. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Hangi okulun bize talebi olursa gidip o okulu pırıl pırıl temizleyip, yıkayıp evlatlarımıza teslim etmeye hazırız. Sağ elin verdiğini sol el görmesin diye, bizim inancımız da bunu emreder. Onun için çocuklarımızın, ihtiyaç sahibi evlatlarımızın beslenme çantalarını evlerine kadar bırakıyoruz. Yine çocuklarımız için bu desteği de devam ettiriyoruz. Yaşlılarımızın, tecrübeli büyüklerimizin her zaman yanındayız.. Özellikle annesiz, babasız büyüyen bir evladınız olarak vefası olmayanın bekası olmaz biliyorum. Bunu ispat etmek için de gece gündüz çalışıyoruz.

"Kademe, kademe programımızı hayata geçiriyoruz"

Planlamalarımızı yaptık. Buraya Ankara'dan geliyorum. Orada İller Bankası'na gittik. Bakanlıklarımızı ziyaret ettik. Büyük bir mücadele içerisindeyiz. Balıkesir'imizin 9 milletvekili kardeşi var. Ben hep milletvekilliği sürecimde 'Biz 9 milletvekili kardeşiz' dedim. Ben buradan 9 milletvekilimizi de hiçbir parti ayrımı yapmadan Balıkesir'imizin bu altyapı sorunlarını çözmeye ki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bunu tek başına yapması kolay değil. Hem bu konuya hem de değişimine destek vereceklerine inanıyorum. Bu verecekleri destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bakın sokaklarımızın da güvenliğini artırmaya ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Kısa bir süre içinde Evciler, Kayapa, Korucu, Gömeniç, Gökçeler mahallelerimizde güvenlik kamera sistemlerini kurduk. Ne yazık ki gençlerimizin sosyalleşebileceği alanlar yok denecek kadar az. Bunun yanında Korucu, Osmanlar, Denizciler mahallelerindeki su sorunlarını çözdük. Önemli çalışmalarımız var. Kademe, kademe programımızı hayata geçiriyoruz. Tarımsal sulamada geniş atılımlar yapıyoruz. Amacımız bu hizmetleri ayırt etmeden, Balıkesir'in dört bir yanına yayarak vatandaşımıza eşit hizmetler sunmak. Önder Başkan'ımızla birlikte birlik ve beraberlik içinde halkımız için en güzel hizmetleri sizlere sunacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Akın İvrindi'de Halkla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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