Başkan Böcek ve Antalya Heyeti CHP Grup Toplantısında

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya heyetiyle birlikte CHP grup toplantısına katılarak, Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etti.

Başkan Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya milletvekilleri, CHP İl Örgütü, CHP İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte CHP'nin grup toplantısına katıldı.

CHP grup toplantısında Başkan Böcek ve Antalya İl Örgütü'nün isminin okunması alkışlarla karşılandı. Başkan Böcek ve Antalya heyeti, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. CHP lideri Özgür Özel, heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, misafirlerini başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Başkan Böcek ise Özgür Özel'i Antalya'da yürüttükleri çalışma ve projeler hakkında bilgilendirerek, "Antalya'mız için var gücümüzle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halkımızdan aldığımız güven ve destekle ikinci kez seçildiğimiz bu kutlu görevimizde söz verdiğimiz bütün projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Tüm belediye başkanlarımız ve il örgütümüzle çok güzel bir uyum içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Böcek, Ankara temasları kapsamında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı da ziyaret etti.