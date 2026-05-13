Başkan Bulut, Ankara'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre başkan Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bulut, ziyarette Kırklareli Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni davetiyesini Bahçeli'ye takdim etti.

Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret eden Bulut, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bulut daha sonra Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı ziyaret etti.