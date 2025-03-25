Başkan Seçer, Mut'ta İftar Programında Konuştu - Son Dakika
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Başkan Seçer, Mut'ta İftar Programında Konuştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut ilçesinde düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Seçer, ülkemizin huzur içinde yaşamasını dileyerek, vatandaşlara destek olacaklarını belirtti.

25.03.2025 09:18  Güncelleme: 11:17
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(MERSİN) - Mut ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Ülkemizi, Atatürkümüzü, ay yıldızlı al bayrağımızı seviyoruz. Onun altında bir arada, 86 milyon kardeşçe yaşamayı istiyoruz. Bizim arzumuz dileğimiz bu" dedi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mut ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programında, ramazan ayının manevi atmosferi hep birlikte yaşandı.

Mut Belediyesi'nin önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, alana girişinde masaları tek tek gezerek vatandaşları selamladı.

Seçer'e iftar programında CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve eşi Hatice Çakır, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ve eşi Funda Orhan, Mut İlçe Jandarma Komutanı Murat Altınöz, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahim Günay, İYİ Parti Mut İlçe Başkanı Remzi Vural, Deva Partisi Mut İlçe Başkanı Turgay Özdemir, Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Mutlu hemşehrilerini selamlayarak konuşmasına başlayan ve herkese birlik, beraberlik içerisinde güzel günler dileyen Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Dualarım; ülkemde, bölgemde, dünyada kavga, savaş olmasın, haksızlık, adaletsizlik olmasın diye. Herkes hakkını alsın, Herkesin başını sokacağı bir yuvası olsun. Çocuklarının geçimini sağlayacağı bir işi, bir aşı olsun. Bu aziz ramazan ayında duaların bundan yana. Ülkemizi, Atatürk'ümüzü, ay yıldızlı al bayrağımızı seviyoruz. Onun altında bir arada, 86 milyon kardeşçe yaşamayı istiyoruz. Bizim arzumuz dileğimiz bu.

Sizler emek ediyorsunuz, devlete vergi ödüyorsunuz, o vergiler biz belediyelere geliyor; 'Çalmadan, çaldırmadan, israf etmeden vatandaşlarımızın yolunu yapın, işini yapın, onlara destek olun' diye, o kaynaklar bize aktarılıyor. Sizin paranız. Bu aşlar da sizin paranızla pişti, kesinize bereket. Allah sizlerden razı olsun; ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olmayı Allah'ımız bize bahşetti, şükürler olsun Allah'ımıza böyle bir ülkede vatandaş olduk.

Bizleri burada misafir ettiniz. Mut'u seviyoruz, çalışkan Mut insanını seviyoruz. Emin olun sadece Mut için değil, tüm Mersin için; iyi niyetimizle, hüsniyetimizle, uyku, gece-gündüz, hastalık, yaz-kış demeden şunu diyoruz: 'Allah'ım bizi vatandaşlarımıza karşı mahcup etme, yüzümüzü kara çıkartma, onların önünde başımızı öne eğdirecek günaha sokma'. Bizim dualarımız bu yönde. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

Başkan Seçer'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; 'Vatanını en çok seven, vatanına en çok hizmet edendir'. Emek, hizmet noktasında Mersin Büyükşehir Belediyemiz de hiçbir ayrım yapmadan bizlere sonuna kadar destek verdi. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Seçer'e, Mut Belediye Başkanı olarak sizlerin adına tekrar teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Mutluları selamlayarak konuşmasına başlayan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise "Mutlular niye mutlu oluyor diye bakıyorum, niye mutlu olmasınlar? Yolları yapılıyor, boruları geliyor, asfaltı yapılıyor, suyu geliyor, dağdakilere panel veriliyor. Böyle bir Büyükşehir Belediye Başkanı varken neden mutlu olmasın? Karşılıklı anlaştığı bir Mut Belediye Başkanı Sayın Murat Orhan var, o zaman demek ki on numara iş yapılıyor" dedi.

İftar programının ardından Seçer, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Orhan, Büyükşehir'in Mut'a yönelik hizmetleri ve destekleri için teşekkürlerini iletti. Seçer ise Büyükşehir olarak her ilçeye ayrım yapmaksızın hizmet ürettiklerini söyleyerek, ilçe belediyeleri ile koordineli çalışmanın önemine değindi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Seçer, Mut'ta İftar Programında Konuştu - Son Dakika

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