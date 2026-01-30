Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Yarhasanlar'da Esnafla Buluştu - Son Dakika
Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Yarhasanlar'da Esnafla Buluştu

30.01.2026 10:21  Güncelleme: 11:02
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yarhasanlar Mahallesi'ndeki esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve çözüm için gerekli talimatları verdi. Esnafın ilçenin bel kemiği olduğunu vurguladı.

(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yarhasanlar Mahallesi'nde esnafla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Hakan Şimşek, beraberindeki belediye meclis üyeleri ile birlikte Yarhasanlar Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Yarhasanlar Camii civarı ile İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafla bir araya gelen Şimşek, 'hayırlı işler' dileyerek, görüş ve taleplerini dinledi.

"Esnafımız ilçenin bel kemiği"

Ziyarette, esnafın günlük ticari faaliyetlerde karşılaştıkları sorunlar, mahalledeki altyapı, çevre düzenlemesi, temizlik ve ulaşım konularındaki beklentiler de gündeme geldi. Başkan Şimşek, iletilen taleplerin çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları vererek konuların takipçisi olacaklarını ifade etti. Esnafla birebir temasın önemine vurgu yapan Şimşek, "Şehzadeler'de yönetim anlayışımız masa başında değil, sahada. Esnafımız ilçenin bel kemiği. Sorunları yerinde dinleyip, hızlı çözümler üretmek önceliğimiz" dedi.

Kaynak: ANKA

