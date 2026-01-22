Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Semt Pazarında Esnaf ve Vatandaş ile Buluştu

(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile birlikte Karşıyaka Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret etti. İki başkan, pazar esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile birlikte Karşıyaka Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Başkanlar, tezgahları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, alışveriş yapan vatandaşları dinledi. Ziyarette pazar esnafının istekleri, ekonomik koşullar ve mahalle sakinlerinin beklentileri yerinde değerlendirildi. Başkan Odabaşı, taleplerin çözümü için istişare vurgusu yaparak notlar aldı.

"Makamda değil, sahada belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz"

Başkan Yakup Odabaşı, semt pazarlarının hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Semt pazarlarımız, sadece alışveriş yapılan alanlar değil; aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, vatandaşlarımızın doğrudan temas kurabildiği çok kıymetli sosyal alanlardır. Bugün Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç ile birlikte Karşıyaka Mahallemizde pazar esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ederek, onların talep ve beklentilerini yerinde dinledik. Bizler makamda değil, sahada belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Gölbaşı'nı yönetirken hiçbir kararı kapalı kapılar ardında almıyoruz. Vatandaşımızdan gelen her talep bizim için yol haritası oluyor, bu şekilde kararlar alıyoruz. Pazar esnafımızın daha düzenli, daha sağlıklı koşullarda hizmet vermesi ve hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."