Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK\'den gelen haberle sarsıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Cuma günü tahliye olan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş derbisi öncesi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Futbolda bahis soruşturması nedeniyle tutuklu yargılanmasının ardından 3 Nisan Cuma günü tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın 5 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

TFF'DEN MERT HAKAN KARARI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçeli taraftarlar teknik heyetin Mert Hakan Yandaş hakkında vereceği kararı beklerken, PFDK'den gelen haberle sarsıldı. Deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Yıldız oyuncu böylece, Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacak.

BU SEZON HİÇ FORMA ŞANSI BULAMADI 

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk bölümünde hiç forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, sakatlığını atlattığı süreçte sahalara dönmeye hazırlanırken, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Yıldız oyuncu filan değil bildiğiniz soytarı 130 54 Yanıtla
  • Selcuk Taşkın Selcuk Taşkın:
    Zaten tahliye edildi tutuksuz yargılanacak ..Beraat etmedi ki ..Nasıl oynayacak 69 22 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    zaten antremanı olmadığı için, oynaması doğru değil.sağlık olsun hakan. 41 30 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Ali Koç'un oğlu ile şova çıkın 25 10 Yanıtla
  • Cesur Yürek Cesur Yürek:
    bir fenerli olarak bunu fenerden tutan zihniyet aynı 16 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:43:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.