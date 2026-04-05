Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK\'den gelen haberle sarsıldı

Futbolda bahis soruşturması nedeniyle tutuklu yargılanmasının ardından 3 Nisan Cuma günü tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın 5 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyordu.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçeli taraftarlar teknik heyetin Mert Hakan Yandaş hakkında vereceği kararı beklerken, PFDK'den gelen haberle sarsıldı. Deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Yıldız oyuncu böylece, Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk bölümünde hiç forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, sakatlığını atlattığı süreçte sahalara dönmeye hazırlanırken, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
