ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor - Son Dakika
05.04.2026 23:42
ABD basınına göre Türkiye, Mısır ve Pakistan, İran ile ABD’yi ateşkes için müzakere masasına getirmeye çalışıyor. Taraflar arasında yoğun diplomatik temaslar sürerken, İran’ın taleplerinden taviz vermemesi ve ABD’nin şartlarının kabul edilmemesi nedeniyle henüz ilerleme sağlanamadı. İstanbul ve Katar olası görüşme adresleri arasında yer alıyor.

ABD basını, Orta Doğu’da artan gerilimi durdurmak için Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdığını yazdı. Üç ülkenin, İran ile ABD’yi müzakere masasına oturtmak amacıyla temaslarını sürdürdüğü ancak şu ana kadar somut bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

KRİTİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Wall Street Journal’ın (WSJ), konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan üst düzey yetkililer ateşkes ya da savaşın tamamen sona erdirilmesi için arabuluculuk girişimlerinde bulunuyor. Kaynaklar, üç ülkenin dışişleri bakanlarının İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı. Ancak yapılan görüşmelere rağmen taraflar arasında henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

İSTANBUL VE KATAR SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Kaynaklara göre Türkiye ve Mısır, olası müzakerelere ev sahipliği yapmak için İstanbul ve Katar seçeneklerini değerlendirmeye aldı. Öte yandan Katar’ın, ABD ve bazı Orta Doğu ülkeleri tarafından önerilen arabuluculuk rolüne mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.

İRAN TALEPLERDEN TAVİZ VERMİYOR

Haberde, İran tarafının ise mevcut taleplerinden geri adım atmadığı vurgulandı. İranlı yetkililerin, geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması dahil çeşitli önerileri reddettiği ifade edildi.

Ayrıca İran’ın, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik taleplerini “kabul edilemez” bulduğu ve ABD’li yetkililerle Pakistan’ın başkenti İslamabad’da görüşmeyi de reddettiği aktarıldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SONUÇ VERMEDİ

Tüm diplomatik temaslara rağmen taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, bölgede gerilimin kısa vadede düşmesinin zor olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • halil eles halil eles:
    anca oyalanma taktiği haklı olan kazansın bu savaşı 5 2 Yanıtla
    yaşar Arslan yaşar Arslan:
    TABİİ Kİ İRAN % 100 HAKLİ 16 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:28:33. #.0.5#
