Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

İran, düşürüldüğü öne sürülen ABD’ye ait F-15E tipi savaş uçağı ve ardından yürütülen kurtarma operasyonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran tarafı, kurtarma için gönderilen ABD nakliye uçaklarının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu ve ABD’nin kendi askerlerini hedef aldığını ileri sürdü.

İRAN ORDUSUNDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İran Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel merkezi Hatemül Enbiya Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran basınına yaptığı açıklamada ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi. Zülfikari, ABD’ye ait nakliye uçaklarının İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü iddia ederek, “ABD uçakları İran hava savunması tarafından vuruldu ve ABD kendi askerlerini bombaladı” ifadelerini kullandı.

Zülfikari ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın zor durumda olduğunu savunarak, Washington yönetiminin yaşanan askeri kayıpları propaganda ile örtbas etmeye çalıştığını dile getirdi.

KURTARMA OPERASYONU TARTIŞMA YARATTI

ABD, İran’da 3 Nisan’da düşürüldüğü açıklanan F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak amacıyla bir operasyon düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun başarılı geçtiğini ve ikinci pilotun kurtarıldığını kamuoyuna duyurdu.

Ancak İran tarafı bu açıklamayı yalanladı. Zülfikari, ABD’nin kurtarma girişiminin başarısız olduğunu öne sürerek, kayıp pilota ulaşılamadığını iddia etti.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR GERİLİMİ ARTIRIYOR

İran ve ABD’den gelen çelişkili açıklamalar, iki ülke arasındaki askeri ve siyasi gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Taraflar henüz birbirlerinin iddialarını doğrulayan bağımsız bir veri paylaşmazken, bölgede yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ABD: HELİKOPTER VE UÇAKLARI İMHA ETMEK ZORUNDA KALDIK

ABD’nin İran’da uçağı düşen bir pilotu kurtarmak için düzenlediği operasyonda, 4 MH-6 Little Bird helikopterini kasıtlı olarak imha etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

CNS News’e konuşan ABD’li yetkililer, helikopterlerin pilotu ve mürettebatı taşımak için kullanıldığını ve operasyon sonunda Amerikan ordusu tarafından imha edildiğini belirtti. Haberde ayrıca, kurtarma görevine katılan iki MC-130J C-130 uçağının operasyon sırasında İran içinde mahsur kaldığı, ABD güçlerinin uçakların İran’ın eline geçmemesi için kasıtlı olarak imha ettiğini söylediği aktarıldı.

Yetkililer, pilot ve kurtarma ekiplerini ülkeden çıkarmak için ABD’nin İran’a üç ek yedek uçak daha göndermek zorunda kaldığını da kaydetti. Yetkililerden birine göre, iki MC-130J C-130 uçağı da mekanik sorunlar nedeniyle imha edildi; söz konusu uçaklar özel operasyon görevleri için tasarlanmıştı.

TRUMP: ABD TARİHİNİN EN CESUR OPERASYONU

Cuma günü kurtarma görevine yakın hava desteği sağlayan ABD’ye ait bir A-10 Warthog uçağı ise İran ateşiyle vuruldu. Pilot, uçak düşmeden önce güvenli şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk etmeyi başardı ve Kuveyt’e geri döndü. Aynı gün, ABD’ye ait bir F-15E savaş uçağının İran üzerinde düşürüldüğü ortaya çıktı; uçaktaki pilotlardan biri kurtarılırken, iki kişilik uçağın ikinci mürettebat üyesi için umutsuz bir arama-kurtarma operasyonunun devam ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah erken saatlerde sosyal medya paylaşımında, söz konusu operasyonu "ABD tarihindeki en cesur Arama ve Kurtarma Operasyonlarından biri" olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurdu. İran devlet medyası ise bugün, yanmış bir Amerikan uçağının enkaz fotoğraflarını yayımlayarak, üç gün içinde üç Amerikan uçağının düşürüldüğüne dikkat çekti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.