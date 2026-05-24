İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi

24.05.2026 01:11
CHP’de "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması siyaset kulislerini dalgalandırırken, çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı. Ankara'da Ekrem İmamoğlu için açılan ve ciddi masraflarla işletilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin, yaşanan bu liderlik değişimi sonrasında büyük ihtimalle kapatılacağı öne sürüldü.

CHP'nin kurultayları için alınan "Mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden liderliğe döndüğü ana muhalefette sıcak gelişmeler yaşanıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara'da Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin büyük ihtimalle kapatılacağını iddia etti.

BAŞKENT KULİSLERİ HAREKETLİ 

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik mahkemenin "mutlak butlan" tescili kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmesi ülke gündemine oturdu. TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuşan Ankara Temsilcisi Fatih Atik, başkent kulislerini hareketlendirecek çarpıcı bir iddiayı paylaştı.

"ZAMANINI BİLMİYORUM AMA BÜYÜK İHTİMALLE KAPATILACAK"

Fatih Atik, Ankara'da Ekrem İmamoğlu adına yürütülen cumhurbaşkanlığı adaylık çalışmalarına yönelik bir hamle beklendiğini ifade ederek şu iddiada bulundu:

"Zamanını bilmiyorum ama Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatılacak büyük ihtimalle."

"CİDDİ MASRAFLAR YAPILIYOR, BELEDİYELERDEN FAYDALANILIYOR OLABİLİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak görevden alınan Ekrem İmamoğlu için kurulan bu ofisin ciddi maliyetleri olduğunu belirten Atik, harcamaların kaynağına ve sürece dair şu kuşkuları dile getirdi:

"İnsanlara maaş ödeniyor. Çalışan personel var. Dışarıdan gelenler, gidenler, uçak biletleri, ciddi harcamalar var. Belki bunlar genel merkezden değil de farklı şekillerde karşılanıyor da olabilir. Belediyelerden faydalanılıyor olabilir. Henüz cumhurbaşkanı seçimleri yokken ortada niye böyle bir çalışma yürütülüyor diye de bir görüş vardı zaten."

Atik'in bu iddialarının ardından, CHP genel merkezinin Ankara'daki söz konusu ofise karşı nasıl bir yaklaşım sergileyeceği siyaset kulislerinde merakla takip ediliyor.

