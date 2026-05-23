Trump\'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLER”

Trump, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler!" sözleriyle başladığı mesajında Trump, "Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi" ifadelerine yer verdi.

TRUMP'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Öte yandan 20 Mayıs Çarşamba günü de Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Aramızda çok iyi bir ilişki var" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı, Connecticut eyaletinde katıldığı askeri mezuniyet töreninin ardından Washington'a dönüşünde, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine yaptığı açıklmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri, ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki ikili ilişkiye işaret eden Trump, "Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor" diye konuşmuştu.