Bağcılar'da Mağaza Sahibi Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da Mağaza Sahibi Ölü Bulundu

23.05.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev tekstili mağazası sahibi Hüseyin Yalçın, otomobilinin bagajında ölü bulundu. Olay incelemede.

Bağcılar'da kendisinden haber alınamayan bir ev tekstili mağazası sahibi, park halindeki otomobilinin bagajında ölü bulundu.

Olay, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde bulunan ev tekstili mağazasının sahibi Hüseyin Yalçın isimli şahıs sabah işe gelmedi. Durumdan şüphelenen mağaza çalışanları, telefonla ulaşamadıkları yöneticilerini aramaya başladı. O esnada bir mağaza çalışanı, Hüseyin Yalçın isimli şahsın otomobilini AVM yakınlarında park halinde gördü.

Camı kırıp içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar

Aracın yanına giden arkadaşları, Yalçın'ı araç içerisinde bagajda yatarken gördü. Aracın camlarına ve kapılarına vuran şahıslar tepki alamayınca durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıları kilitli olan otomobilin camını kırarak içeri girdi. Bagajı açan ekipler, talihsiz adamı bagajın içinde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan iş arkadaşları ve yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otomobil içerisinde ve ceset üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da Mağaza Sahibi Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:24:12. #7.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Mağaza Sahibi Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.