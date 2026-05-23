Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
23.05.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, yatırımcılara son tarihi bildirdi.

TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın masaya oturduğu yatırımcı adaylarına 1 Haziran'a kadar süre verdiği öğrenildi.

BAŞKAN ÖZKAN TARİH VERDİ 

A takımı kulübün misyonuna uygun bir şahıs ya da bir şirkete teslim etmeyi planlayan Seyit Mehmet Özkan'ın ay sonuna kadar anlaşma sağlanmasını hedeflediği ifade edildi. Kadrosunda 13 futbolcu kalan Altınordu'da teknik ekibin de sözleşmeleri sona erecek. Başkan Özkan'ın altyapı takımları, futbol okulları ve tesisleri bünyesinde tutmaya devam edeceği, sadece A takımın yarışmacı haklarının devrinin söz konusu olduğu dile getirildi.

DAHA ÖNCE DE DEVRETMEK İSTEMİŞTİ

Başkan Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz yıllarda da A takımı devretmek istemiş ancak bir yatırımcı ile el sıkışamamıştı.

Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump’a istifasını sundu ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu
250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı
Hakan Safi’den Jorge Jesus iddialarına yanıt Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt
Trump oğlunun düğününe gitmiyor Trump oğlunun düğününe gitmiyor

21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
20:46
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
20:40
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:12
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 21:37:17. #7.12#
SON DAKİKA: Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.