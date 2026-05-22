Süper Kupa\'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası TFF Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu.
Buna göre, Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kupa finalisti Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe ise Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Maçlar TFF'nin açıkladığı tarihlerde oynanacak.
