Başkanlık Koltuğu Öğrenciye Devredildi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu ilkokul öğrencisi Ayşe Zülal Temel'e devretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, şube müdürü Alim Eskici, Kaleardı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Akkuş, sınıf öğretmeni Esra Hancı ve 4. sınıf öğrencisi Ayşe Zülal Temel, Belediye Başkanı Memiş'i ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Temel, okulu ve yaşadığı mahalleyle ilgili isteklerini iletti.

Memiş, taleplerini not aldığı öğrencinin bayramını kutlayarak başarılar diledi.