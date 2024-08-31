Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

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(ANKARA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkent'te gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sanatçı Tan Taşçı, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda Ankaralı hayranlarıyla bir araya geldi. Konserde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "İnşallah bu bayrak sonsuza kadar bu topraklar üzerinde dalgalanacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konserde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş "Bu zafer bizim için çok önemli bir zafer. Kutlamak istemeyenlere inat, daha canlı kutlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yavaş, konuşmasının sonunda, "Türk'üm" demenin yanlış bir şekilde ırkçılık olarak değerlendirildiğini ifade ederek, " Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünü unutturmaya çalışanlara karşı, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyet'imize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Mansur Yavaş'ın ardından sahneye çıkan sanatçı Tan Taşçı, sevilen şarkılarını Ankaralı yurttaşlar için seslendirdi.