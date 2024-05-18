Başkentte aşırı sürat nedeniyle kaza: Araçlar hasar gördü - Son Dakika
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Başkentte aşırı sürat nedeniyle kaza: Araçlar hasar gördü

Başkentte aşırı sürat nedeniyle kaza: Araçlar hasar gördü

Ankara'da aşırı sürat yapan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çocukların bulunduğu bir araca çarptı ve takla attı. Kazada ölen ya da ağır yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi ve hafif yaralılara ayakta müdahale edildi. Kontrol amaçlı olarak çocuk ve kadınlar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

18.05.2024 21:25
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Başkentte aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, içerisinde çocukların bulunduğu bir araca çarpıp takla attı. Kazada ölen ya da ağır yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda (GMK) Kızılay istikametinden Anadolu Meydanı yönüne seyreden 06 CVF 633 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 06 EIE 948 plakalı araca çarptı.

06 CVF 633 plakalı araç çarpma sonrası takla atarak metrelerce sürüklenirken, içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu 06 EIE 948 plakalı araç da yolda bulunan aydınlatma direğine vurarak durabildi.

Ölen ve ağır yaralanın olmadığı kaza sonrası bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi. Hafif yaralılara ayakta müdahale edilirken, çocuk ve kadınlar kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle, GMK Bulvarı'nın Anadolu Meydanı yönünde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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