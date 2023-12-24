Başkentte terör örgütü PKK protesto edildi

Ankara'da bir grup terör örgütü PKK'yı protesto etti.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen grup, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtıktan sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Burada grup adına konuşan Bekir Saka, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler nedeniyle acıların büyük olduğunu ifade etti.

Son yıllarda Türkiye'de şehit haberlerine karşı bir duyarsızlık olduğunu belirten Saka, kamuoyunda bu konuyla ilgili gerekli tepkilerin gelmediğini savundu.

Saka, şöyle konuştu:

"Gazi Meclisimizde İmralı'daki bebek katiline özgürlük methiyeleri diziliyor. Bu durum kabul edilebilir değil. Biz Gazi Meclisimizde terör unsurlarının barınmasını istemiyoruz. Ülkemizde 12 şehit verilmişken halen milli yas ilan edilmedi. Bu konuda bir hareket bekliyoruz. Ayrıca Meclis'te barınan terör unsurlarına karşı gereken fezlekeler hazırlanmalı ve teröristler beslenmemelidir. Şehit ailelerine taziye dileklerimizi iletiyoruz."

Konuşmaların ardından grup Türk bayraklarıyla bir süre yürüdükten sonra dağıldı.