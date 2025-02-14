Başpınar İşçileri Direnişe Devam Ediyor - Son Dakika
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Başpınar İşçileri Direnişe Devam Ediyor

Düşük zam dayatmasına karşı direnen işçiler, Genel Başkan Türkmen'in gözaltına alınmasının ardından mücadeleye devam ediyor.

14.02.2025 21:57
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(GAZİANTEP) - Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) işçilerin düşük zam dayatmasına karşı başlattığı direniş sürerken, Valiliğin eylemleri yasaklamasının ardından gözaltına alınan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı. Türkmen, "Hukuksuz eylem yasağı kararına, meydana çıkmak için toplanan, 'bu kölelik ve sefalet düzenine teslim olmayacağız' diyen Başpınar işçileri başta olmak üzere, dayanışma gösteren herkese teşekkürler." dedi.

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi'de düşük zamlara karşı iş bırakan işçilerin bugün Demokrasi Meydanında yapacağı açıklama öncesi Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı.

Türkmen'in gözlatına alınmasına ilişkin BİRTEK-SEN'den yapılan açıklamada, "Az önce sendika başkanımız Mehmet Türkmen'in evinden çıkarken kapı önünde hukuksuzca gözaltına alındığını ve Başpınar karakoluna götürüldüğünü öğrendik. Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza asla teslim olmayacağız. Patronlara peşkeş çekilen bu düzene inat işçilerin haklı ve meşru eylemlerini durduramayacaksınız. Her şeye rağmen 11.00'de Demokrasi Meydanında olacağız" denildi.

Serbest bırakıldı

Türkmen ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyuran Türkmen, "Az önce serbest kaldım. Bugün Demokrasi Meydanı'na gidemedim. Patronların talimatıyla alınan hukuksuz eylem yasağı kararına, polis barikatlarına ve bütün engellemelere rağmen bugün meydana çıkmak için toplanan, bu kölelik ve sefalet düzenine teslim olmayacağız diyen, sendikamızın önünde toplanarak bu saate kadar bekleyen Başpınar işçileri başta olmak üzere, dayanışma gösteren, arayan, soran herkese teşekkürler. İyiyiz, sahadayız. Mücadeleye devam!" dedi.

Kaynak: ANKA

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