Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nden DEM Partili Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret... İlk kez gerçekleşen ziyaret kentte gündem oldu - Son Dakika
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nden DEM Partili Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret... İlk kez gerçekleşen ziyaret kentte gündem oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili\'nden DEM Partili Büyükşehir Belediyesi\'ne ziyaret... İlk kez gerçekleşen ziyaret kentte gündem oldu
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Üzen, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ü makamında ziyaret etti. İlk kez gerçekleşen bu ziyaret kentte gündem oldu.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Üzen, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ü makamında ziyaret etti. İlk kez gerçekleşen bu ziyaret kentte gündem oldu.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte bölgede oluşan hava kamu kurumları arasında ilişkilere de yansıdı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Üzen, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ve Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu'nun da katıldığı görüşmede, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İlk kez bir Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin DEM Partili belediyeyi ziyaret etmesi kentte gündem oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nden DEM Partili Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret... İlk kez gerçekleşen ziyaret kentte gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nden DEM Partili Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret... İlk kez gerçekleşen ziyaret kentte gündem oldu - Son Dakika
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