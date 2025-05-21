Batı Azerbaycan Konferansı Ankara'da Başladı - Son Dakika
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Batı Azerbaycan Konferansı Ankara'da Başladı

Konferansta Batı Azerbaycan'a dönüş ve insan hakları temaları ön plana çıktı.

21.05.2025 11:52
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Batı Azerbaycan Topluluğu ve Azerbaycan Türkiye Evi tarafından organize edilen "İnsan Haklarının Üstünlüğünün Önemli Koşulu Olarak Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş" konulu uluslararası konferans başladı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansa, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Adalet Veliyev ve davetliler katıldı.

Veliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konferansa gönderdiği mesajı okudu.

Mesajında konferansa ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür eden Aliyev, konferansın, bölgede barış, adalet ve insan haklarının sağlanması yolunda önemli olduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki müttefiklik ve kardeşlik ilişkilerinin, her iki ülkenin uluslararası hukuk kurallarına bağlılığının bölgede istikrarın sağlanması için sağlam temel oluşturduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın, bir zamanlar bu ülkede yaşayan Azerbaycanlılara karşı uyguladığı baskıları hatırlatan Aliyev, yüz binlerce soydaşının ata topraklarından zorla çıkarıldığını kaydetti.

Aliyev mesajında, "Şimdiki Ermenistan toprakları olan Batı Azerbaycan'da Azerbaycanlılara karşı sistematik etnik temizlik uygulandı. Böylece Ermenistan'da Azerbaycanlı kalmadı. Bu etnik temizlik büyük insani trajedi olmanın yanı sıra 1920'de Doğu Zengezur'un Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a verilmesiyle Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Nahçıvan'la kara bağlantısı kesildi. Ermenistan, bin yıllardır Batı Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlıların zengin kültürel mirasını, tarihi anıtlarını, camilerini ve mezarlıklarını yok etti. Bununla o topraklardan Azerbaycanlıların izini silmeyi ve bölgenin tarihini yeniden yazmayı amaçlıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Karabağ'ın işgalden kurtuluşu ve insanların vatanlarına geri dönmesinin Batı Azerbaycanlılara da moral verdiğine işaret eden Aliyev, "Batı Azerbaycan konusu artık uluslararası gündemde yer almaktadır. Batı Azerbaycan Topluluğunun uluslararası hukuka uygun, sivil girişimleri takdire şayandır. Batı Azerbaycanlıların güvenli ve onurlu şekilde, barış yoluyla Ermenistan'daki ata yurtlarına dönüşünün sağlanması, bölgede barışın sağlanması için önemli şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev mesajında, "Ermenistan toplumunda Türk halklarına karşı nefretin bulunması, Büyük Ermenistan rüyası, anayasalarında Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı toprak iddialarının bulunması, Batı Azerbaycanlıların dönmesine olanak sağlanmaması barışa engel oluşturuyor. Ermenistan, komşularına karşı toprak iddialarına son vermeli, Azerbaycanlılara ait kültürel mirasın restore edilmesi ve korunması için adımlar atmalı ve bu amaçla UNESCO misyonunun ülkeye girmesine müsaade etmeli, Batı Azerbaycan Topluluğu ile diyaloğa başlamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Erivan yönetiminden Batı Azerbaycanlılarının ne zaman dönecekleri hususunda net açıklamalarda bulunmasını ve Batı Azerbaycan Topluluğu yöneticilerini kabul etmelerini beklediklerinin altını çizen Aliyev, "Batı Azerbaycanlıların dönme arzusu Ermenistan'a karşı toprak iddiaları anlamına gelmemektedir. Dönüş gerçekleşene kadar bu konu Azerbaycan'ın gündeminden çıkmayacaktır. Ata yurtlarına dönecek Batı Azerbaycanlılara güvenlik garantisi verilmelidir." vurgusunu yaptı.

Konferans, açılış konuşmalarının ardından panel oturumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Azerbaycan Konferansı Ankara'da Başladı - Son Dakika

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