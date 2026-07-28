Batı Şeria'da Durum Kötüleşiyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun hızla kötüleştiği uyarısında bulunarak, bu gidişatı tersine çevirmek için acil adımlar atılmasını istedi.

Alakbarov, Orta Doğu'daki durum hakkında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da durumun son günlerde hızla kötüleştiği uyarısında bulunan Alakbarov, "Bu durum, işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki zaten endişe verici koşulları daha da ağırlaştırıyor." dedi.

Alakbarov, işgal altındaki topraklarda gidişatı tersine çevirmek için acil adımlar atılmadığı takdirde daha geniş bir tırmanış olasılığının bulunduğunu vurguladı.

Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarının endişe verici seviyede devam ettiğini belirten Alakbarov, İsrailli yetkililerin "yerleşimleri" genişletme adımlarının da uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunun altını çizdi.

Alakbarov, "Batı Şeria'daki hızlı bozulmayı tersine çevirmek, Filistin Yönetimi'ni desteklemek ve Gazze'yi yönetme yetkisine geri dönmesi için zemin hazırlamak üzere acil adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Gazze harap haldeyken siyasi bir süreç başarılı olamaz"

Gazze için de bu konuda alınan 2803 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması çağrısını tekrarlayan Alakbarov, "Batı Şeria'da Filistin Yönetimi çöküşün eşiğine itilirse veya mevcut tehlikeli dinamikler kontrolsüz bırakılırsa, Gazze için yaşanabilir bir gelecek inşa etmek mümkün olmayacaktır." dedi.

Alakbarov, Gazze'deki insani koşullar ve toparlanmanın "çok yavaş" olduğunu kaydederek, İsrail saldırıları nedeniyle günlük can kayıplarının, yerinden edilmelerin ve yaygın yıkımların sürdüğüne dikkat çekti.

Gazze'de iyileşme için gerekli alanın bugüne kadar engellendiğine değinen Alakbarov, "Aynı zamanda, İsrail hava saldırılarının artması ve İsrail ordusunun kontrolündeki toprakların genişlemesi, şu anda Gazze'nin yaklaşık üçte birine sıkışmış olan nüfus üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Alakbarov, Gazze'nin yeniden inşası için siyasi bir süreç gerektiğinin altını çizerek "Gazze harap haldeyken, Batı Şeria'da şiddet tırmanırken, Filistin kurumları bölünmüş haldeyken ve güvenlik koşulları kötüleşmeye devam ederken siyasi bir süreç de başarılı olamaz." ifadelerini kullandı.