Batı Şeria'da Soykırım Tehlikesi

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Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, İsrail'in bir aydır işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki "soykırımın bir kopyası olduğunu ve işgali pekiştirme ve Batı Şeria'yı ilhak etme girişimlerinin" bir parçası olduğunu söyledi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusunun bu saldırılarında şimdiye kadar 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

"Batı Şeria'da Gazze'dekinin benzeri bir saldırı var"

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Diyk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının "Batı Şeria'daki Filistin halkına karşı bir soykırım uygulamayı amaçladığını ve bunun, Gazze'de gerçekleştirilen saldırıların bir benzeri olduğunu" söyledi.

İsrail'in her geçen gün Batı Şeria'da, özellikle de kuzeyinde, "soykırım uygulamalarını" genişlettiğini dile getiren Diyk, "Mülteci kamplarındaki Filistin varlığını hedef alan soykırım, yıkım ve saldırılar, Gazze'dekilerle aynı. Bu suçlar ve saldırılar, Batı Şeria'daki işgali pekiştirme, kademeli ilhakı gerçekleştirme, İsrail yasalarını burada uygulama ve yerleşim faaliyetlerini derinleştirip genişletme girişimlerinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

"BM, ABD vetosu nedeniyle yetersiz kalıyor"

Uluslararası toplumun Gazze'deki saldırılar ve Batı Şeria'daki gelişmeler konusunda büyük ölçüde hemfikir olduğunu, ancak bu uzlaşının İsrail'i saldırıları durdurmaya ve uluslararası hukuka uymaya zorlayacak somut adımlara dönüşmediğini belirten Diyk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin vetosu yüzünden saldırıları engelleme konusunda yetersiz kaldığını ifade etti.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığından bu yana Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini hızlandırdı ve genişletti. Aynı zamanda Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının engellenmesi yönündeki söylemlerini artırdı.

İsrail, onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal altında tutuyor ve 1967 savaşı öncesi sınırlara dayanan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını reddediyor.