Batı Trakya Türkleri Öğretmenler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Batı Trakya Türkleri Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Batı Trakya Türkleri Öğretmenler Günü\'nü Kutladı

Batı Trakya Türkleri, öğretmenlerin sorunlarına değinerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutladı.

25.11.2024 01:16
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Batı Trakya Türkleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Birlik Başkanı Aydın Ahmet, başta Batı Trakya Türk azınlığının öğretmenleri olmak üzere, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Ahmet, bu anlamlı günün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını kabul ettiği tarihte kutlandığına dikkati çekerek, azınlık eğitiminin karşılaştığı sorunlara değindi.

Lozan'da eğitim garanti altına alınmıştı

Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Antlaşması ile uluslararası alanda tanınmış, ancak teknik kimliği reddedilmiş ender bir topluluk olduğunu vurgulayan Ahmet, "Lozan'da, haklarımız arasında azınlık eğitimi de vardı. Ancak yıllar içerisinde özellikle cunta yönetiminden sonra, azınlık eğitiminin özel yapısı tek taraflı çıkarılan yasalarla giderek ortadan kaldırıldı. Bugün, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokulları taleplerimiz dikkate alınmıyor, azınlık ilkokulları öğrenci azlığı bahanesiyle kapatılıyor ve encümen heyetlerinin yetkileri görmezden geliniyor" dedi.

Öğretmenlerin atama ve gelişim talepleri karşılanmıyor

Ahmet, mevcut öğretmenlerin Türkiye destekli seminerlere katılımına izin verilmediğini ve Türkiye üniversitelerinden mezun öğretmenlere atama hakkı tanınmadığını belirtti.

Bu durumun eğitimdeki kaliteyi düşürdüğünü ifade eden Ahmet, "1950'lerde Türkiye'de yetişip azınlık okullarında görev yapan öğretmenlerimiz, toplumun sosyal, siyasi ve kültürel gelişimine büyük katkı sundu. Bugün Batı Trakya Türk azınlığının aydın bireylerinin yetişmesinde onların emeği büyüktür. Kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Etkinlik, Türk Sanat Müziği konseri ve halk dansları gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Türk milletvekilleri Özgür Ferhat ile Hüseyin Zeybek ve Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Trakya Türkleri Öğretmenler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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