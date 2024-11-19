Batıkent'te Gençlere Özel Akademi Açıldı - Son Dakika
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Batıkent'te Gençlere Özel Akademi Açıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent Rekreasyon Alanı'nda 250 kişilik kapasiteli Batıkent Genç Akademi'yi öğrencilerin hizmetine sundu. Başkan Mansur Yavaş, akademinin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacağını belirtti.

19.11.2024 15:27  Güncelleme: 15:31
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Batıkent Rekreasyon Alanı içerisinde bin 200 metrekare alana ve 250 kişilik kapasiteye sahip Batıkent Genç Akademi'nin kapılarını öğrencilere açtı. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak için çalışacaklarını belirten Başkan Mansur Yavaş, "Batıkent'te açtığımız Genç Akademi ile öğrencilerimize ders çalışma alanı, kütüphane ve internet hizmeti sunuyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Batıkent Rekreasyon Alanı'na kazandırdığı Batıkent Genç Akademi, Başkentli gençlere hizmet vermeye başladı. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yaşama geçirilen Batıkent Genç Akademi'de, öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak sessiz kütüphane, eğitim alanları ve internet hizmeti yer alıyor.

Başkan Yavaş da sosyal medya hesabından "Öğrencinin Başkentinde her geçen gün eğitim alanları artıyor. Batıkent'te açtığımız Genç Akademi ile öğrencilerimize ders çalışma alanı, kütüphane ve internet hizmeti sunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" paylaşımını yaptı.

Öğrencilerin ücretsiz şekilde, haftanın her günü yararlanabileceği akademi öğrencilerin beğenisini kazandı. Akşam geç saatlere kadar açık olan akademide ders çalışmaya gelen öğrencilerden bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Elif Naz Bezci: "Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Büyükşehir'in sağladığı bu kütüphaneyi her gün kullanıyorum. İnternet erişimi olsun, kitapların çeşitliliği olsun, BelPa Cafe'nin yakın mesafede olması bizi mutlu ediyor."

-Serhat Mahmut Coşkunoğlu: "Burası çok sıcak güzel bir yer. Çoğu kütüphaneye kıyasla daha sessiz. Öğrencilerin kaynaşabileceği sıcak bir ortam. Çalışma odaları çok güzel, memnun kaldım. Masa ve koltuklarda çok rahat. İnternetin olması da büyük avantaj."

-Mehmet Akif İzvermez: "Buranın bazı avantajları var. Yaş kısıtlaması yok. İnternet bağlantısı olması ve Batıkent Rekreasyon Alanında olması güzel bir özellik. BelPa'dan yiyecek ve içecek alabiliyoruz yakınca ve fiyatlarda çok uygun. Buranın sessiz olması çok iyi. Başka kütüphaneler çok kalabalık ama burası çok ferah ve rahat. Her masada priz olması da çok kolaylık sağlıyor."

-Elif Neysu Şenyüz: "Bugün ilk kez geldim. Öğrenciler verimli bir çalışma yapabiliyor burada. Yazdan beri buranın açılmasını bekliyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Masaların tekli olması, prizlerin olması, ışıklandırmanın iyi olması bizi daha motive ediyor."

-Adalet Saygılı: "Çok samimi bir ortam. Kitapların çeşitliliği de çok güzel. Kitap okuma yerleri de var. Öğrenci dostu bir yer. BelPa Cafe de yakın buraya fiyatlarda çok uygun. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum, gerçekten öğrenciler için çok güzel bir yer oldu."

Batıkent\'te Gençlere Özel Akademi Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Batıkent'te Gençlere Özel Akademi Açıldı - Son Dakika

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