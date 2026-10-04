Batman Çayı'nda serinlemek isteyen 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batman Çayı'nda serinlemek isteyen 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

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Batman Çayı\'nda serinlemek isteyen 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
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Batman'da arkadaşlarıyla piknik için İstiklal Parkı yakınlarındaki Batman Çayı kenarına gelen 17 yaşındaki genç, serinlemek için suya girdi. Çayda birkaç metre ilerleyince çırpınıp gözden kaybolan genç, dalgıçlarca sudan çıkarıldı ancak hayatını kaybetti.

Batman'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla piknik yapmak için İstiklal Parkı yakınlarındaki Batman Çayı kenarına gelen Muhammed Ali Aydın (17), serinlemek için suya girdi.

Çayda birkaç metre ilerledikten sonra çırpınmaya başlayan Aydın, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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