Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların %80'i Asılsız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların %80'i Asılsız

Batman\'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların %80\'i Asılsız

2024'ün ilk 11 ayında Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 807 bin 494 çağrının 647 bin 519'u asılsız çıktı. Bir kişi 4 ayda 11 bin 156 kez asılsız çağrıda bulundu. Gereksiz çağrılar nedeniyle 9 kişiye 17 bin 820 lira para cezası kesildi.

16.12.2024 17:18  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da 2024'ün ilk 11 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam 807 bin 494 çağrının 647 bin 519'u asılsız çıktı. 159 bin 975 çağrı ise ilgili kurumlara yönlendirilerek, gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı. Sadece 1 kişinin 4 ayda 11 bin 156 kez asılsız çağrıda bulunduğu belirtildi.

Batman'da 2024 yılının ilk 11 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 807 bin 494 çağrı yapıldı. Bu çağrılardan 647 bin 519'unu asılsız çağrılar oluştururken, 159 bin 975 çağrı ise ilgili kurumlara yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı. Toplam çağrıların yüzde 80'ini asılsız çağrılar oluştururken, gelen çağrıların kurumlara yönlendirilmesinde; ilk sırayı sağlık, ikinci sırayı emniyet, üçüncü sıra itfaiye, dördüncü sırayı jandarma, beşinci sırayı AFAD ve son sırayı ise Orman Müdürlüğü aldı.

'11 BİN 156 KEZ ASILSIZ ÇAĞRIDA BULUNDU'

Yapılan asılsız çağlara ilişkin yapılan incelemede bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 4 ay içerisinde 11 bin 156 defa arayarak asılsız çağrıda bulunduğu tespit edildi. 2024 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 9 kişiye 17 bin 820 lira para cezası kesildi. 11 kişinin ise kimlik tespiti için incelemeler sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerinden vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü, kamuya açık alanlarda ve fuarlarda stantlar açarak bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirdi. Ayrıca mahalle muhtarları ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Batman, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların %80'i Asılsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:25:06. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların %80'i Asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.