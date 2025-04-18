Batman'da 467 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı ile iş hayatına ilk adımı attı - Son Dakika
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Batman'da 467 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı ile iş hayatına ilk adımı attı

Batman\'da 467 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı ile iş hayatına ilk adımı attı

Batman'da, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Batman Üniversitesinde eğitim gören 467 öğrencisi üniversite bünyesinde işbaşı yaptı.

18.04.2025 11:20
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Batman'da, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Batman Üniversitesinde eğitim gören 467 öğrencisi üniversite bünyesinde işbaşı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversitedeki öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına geçiş yapmasını, gençlerin çalışma hayatında tecrübe sahibi olmasını ve genç istihdamını arttırmak amacıyla açıklanan İŞKUR Gençlik Programı Batman Üniversitesinde başladı.

Program kapsamında üniversiteye başvuruda bulunan ve kura sonucu başvurusu kabul edilen 467 öğrenci işbaşı yaptı.

Ders saatleri dışında belirlenen gün ve saatlerde üniversitenin farklı birimlerinde çalışan öğrenciler, eğitimlerini kesintisiz sürdürecek ve çalışarak cep harçlıklarını çıkaracak.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite bünyesinde 467 öğrencinin işbaşı yaptığını söyledi.

Program sayesinde gençlerin sosyal güvenlik haklarına kavuşmuş olmalarının önemli bir kazanım olduğunu belirten Demir, "Program sayesinde evlatlarımız ekonomik bağımsızlıklarını bir ölçüde kazanmış oluyor. Ailelerine yük olmayacaklar. Bu sayede derslerine de daha konsantre olup ders çalışacaklar. Ayrıca henüz eğitim öğretim aşamadayken evlatlarımız, iş hayatına adım atılıyor." dedi.

Demir, öğrencilerin derslerini aksatmadan ayda en az 4 gün en çok 15 gün olacak şekilde üniversitenin farklı birim ve bölümlerinde çalışacaklarını aktardı.

"İŞKUR sayesinde şu an kendim kazanıyorum"

Program kapsamında işbaşı yapan Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zeynep Cayıt da başvurusunun kabul edilmesinin ardından kütüphanede işe başladığını dile getirdi.

Program sayesinde ailesine yük olmadan eğitimini sürdürdüğünü kaydeden Cayıt, "Batman'a Mardin'den geliyorum. Ailemin sayesinde okumaktayım. İŞKUR sayesinde şu an kendim kazanıyorum. Şu an aileme yük olmuyorum. Bu benim için daha iyi, en azından istediğim kitapları alabiliyorum. Programı başlattığı için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programında okuyan Büşra Savaş da program kapsamında merkez kampüste bulunan İç Mekan ve Tasarım Bölümü atölyesinde çalışmaya başladığını anlattı.

"Hem okuyup hem çalışmak bir üniversite öğrencisi için gerçekten güzel bir şey." diyen Savaş, hem ailesine yük olmadığı hem de derslerden sonra vakit geçirebildiği bir alanda çalıştığı için mutlu olduğunu belirtti.

Merkez kampüste bulunan Takı ve Tasarım Bölümü atölyesinde çalışmaya başlayan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünde okuyan Leyla Sarıgöl ise takı üretimi yaptıklarını, program sayesinde ekonomik açıdan rahatladığını ifade etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Faruk Yıldız da program kapsamında peyzaj ve bahçe bölümünde işbaşı yaptığını ve üniversitenin bahçe ve peyzaj işlerini yaptıklarını anlattı.

Ders saatleri dışında çalıştığını aktaran Yılmaz, "Burada arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Program, eğitim hayatımıza katkı sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da 467 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı ile iş hayatına ilk adımı attı - Son Dakika

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