Batman\'da 5 Bin 240 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 5 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında durulan bir kamyonette arama yapıldı.
Aramada, 5 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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