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Batman'da Aile Sağlık Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi

Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmete giren Yeşiltepe Sağlık Merkezi'nin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, sağlık alanında yapılan yatırımları anlattı. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Türkiye'nin sağlık alanında çağ atladığını ve sağlık alanındaki sorunların büyük oranda çözüldüğünü söyledi.

Batman\'da Aile Sağlık Merkezi\'nin açılışı gerçekleştirildi
24.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:02
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Batman'da Aile Sağlık Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmete giren Yeşiltepe Sağlık Merkezi'nin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, sağlık alanında yapılan yatırımları anlattı.

Artık ilçelerde dahi devasa hastaneler gördüklerini belirten Canalp, "Kırsal alanlardaki sağlık hizmetlerimizi merkezileştirdik. Korık, Cudi, Belde, Gültepe ve Bahçelievler'de 2024 yılında sağlık tesislerimizi açacağız." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Türkiye'nin sağlık alanında çağ atladığını ve sağlık alanındaki sorunların büyük oranda çözüldüğünü söyledi.

Nasıroğlu, "Bizler tüm paydaşlarımızla birlikte güzel bir birliktelik oluşturduk. Bu birlik ve beraberliğin Batman'ın geleceğiyle ilgili güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, HÜR DAVA Partisi Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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