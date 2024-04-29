Batman\'da Hacı Adaylarına Uygulamalı Eğitim Verildi

Batman'da kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına uygulamalı eğitim verildi.
İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonunda hacı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.
Seminerde, Müftülük görevlileri tarafından hacı adaylarına uygulamalı bilgilendirme yapıldı.
Daha sonra hacı adayları Necat Nasıroğlu Camisi içerisine kurulan Kabe maketi etrafında tavaf provası yapıp okunacak duaları birlikte tekrarladı.
Seminer yarın sona erecek.
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